Boeing pole müünud kahe kuuga mitte ainsatki reisilennukit

737 MAX reisilennukid said märtsis ülemaailmse õhkutõusukeelu pärast seda kui üks nimetatud mudelitest kukkus alla Etioopias. Tegu oli poole aasta jooksul juba teise lennukatastroofiga, mis hõlmas 737 MAX tüüpi reisilennukit. Õnnetustele järgnenud juurdlused on leidnud mitmesuguseid vigu nii lennukis endas kui ka ettevõtte juhtimiskultuuris. Samas puuduvad veel konkreetsed, käega katsutavad tõendid.

Boeing on üritanud aktiivselt taastada 737 MAX lende ja lubanud viia läbi muudatusi nii pilootide väljaõppes kui ka lennukite tarkvaras. Sellegi poolest seisavad nad silmitsi erinevate lennufirmade poolt esitatud suurte kahjunõuetega üle kogu maailma. Väga suured kahjunõuded on tulnud näiteks Hiina lennufirmadelt, kes on siiani olnud ühed suurimaid 737 MAX ostjad.

Uute tellimuste puudus ei pruugi olla siiski seotud ainult 737 MAX probleemidega. Boeingul on juba niigi ligemale 5000 tellimust ja ettevõtte klientidel ei pruugi hetkel olla lihtsalt rohkemaks vajadust. Maikuu on ühtlasi lennukimüügis alati veidi aeglasem, sest sellel ajal toimub Pariisi lennundusnäitus, kus nii Boeing kui ka nende Euroopa rivaal Airbus demonstreerivad uusi mudeleid.

Sellegi poolest tasuks ära märkida, et 2018. aasta maikuus telliti Boeingult 43 uut reisilennukit. Erinevus on võrreldes selle aastaga üpriski suur.

Boeing on katkestanud hetkel ka 737 MAX mudelite tarnimise ja see on andnud ettevõttele majanduslikult väga valusa hoobi. Boeing teenib raha lennuki müügi pealt siis, kui lennuk on toimetatud kliendini.