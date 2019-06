Minu sõnum nii Eesti Energiale laiemalt kui ka kaevuritele ja energeetikutele on, et valitsus ei ole kindlasti nõus sellega, et meie valitsemisajal lakkab Eesti olemast iseennast elektriga varustav riik.

Jah, me oleme praegu keerulises olukorras asjaolude kokkulangemise tõttu. Neist osa oli ette näha ja osa mitte. Samas ärme unusta, et energiasektor ja seesama põlevkivienergia tootmine on Eestile läbi aastate väga-väga suurt kasu toonud. Riigi majandusele laiemalt. Aga ka riigieelarvesse. Seda arvestades ei tohi me lasta oma energiasektoril laiali laguneda, kui oleme nüüd pool aastat või aasta keerulises olukorras.