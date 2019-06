Tehtagu see miljarditehas parem Ida-Virumaale

Õlitehase sissepääsu juures bussipeatuses istuv kolmik tööd ei kaota, aga on hästi kusis, et vähemalt 1300 inimesele elektri tootmisel enam tööd pole. Tehtagu see tartlastest ära põlatud tselluloositehas parem siiakanti, sest siia on seda vaja ja inimestel oleks tööd.

FOTO: Remo Tõnismäe