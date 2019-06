Kas autoliit on lagunemas? Renault blokeerib muudatusi Nissani juhtimises

Jaapani autofirma teatel saadi Renault' kiri, «kus viidati kavatsusele mitte hääletada», mis tähendaks, et muudatusettepanekul jääks puudu vajaminevast kahe kolmandikusest enamusest.

«Nissan leiab, et Renault seisukoht selles asjas on väga kahetsusväärne, sest see läheb vastu ettevõtte püüetele parandada oma juhtimist,» ütles Nissani tegevjuht Hiroto Saikawa.