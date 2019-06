Telia rajab 10 miljoni euroga Tallinna külje alla andmekeskuse

Tema sõnul valitseb Eestis hetkel olukord, kus enamus andmekeskusi haldavatest firmadest on rajanud need vanematesse ning mitte selleks otstarbeks loodud hoonetesse. «Tänased nõuded andmekeskustele on juba sootuks teised kui näiteks paarikümne aasta eest ning kui me soovime klientide ootustele vastata, peame neile ka kindlat kvaliteeti pakkuma.»