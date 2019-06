Veeohutusstendidelt on varatatud 78 päästerõngast

Koostöös Päästeametiga olid kohalikud omavalitsused ja kogukondlikud organisatsioonid paigaldanud Eesti supluskohtadesse 584 veeohutusstendi. Stendid on varustatud esmaste päästevahenditega ning igal stendil on unikaalne number, mis väljakutse tegemisel lihtsustab abi kohalejõudmist. Päästeameti kontrollkäik näitas, et 47 veeohutusstendi on täielikult hävitatud, päästerõngad olid kadunud 78 stendilt.