Bigbanki uus ettevõtete panganduse valdkond sai juhi

«Bigbank on tugev ettevõtte, kus saan arendada endale südamelähedast valdkonda. Maailma makromajanduslik olukord ja väljavaade on jätkuvalt positiivsed, mis tähendab, et turud ei ole jahtunud ning ettevõtetel on jätkuv vajadus finantseerimise ning uute laenutoodete järele. Hetkel on Bigbanki portfellis kaks ärilaenu toodet, milleks on krediidiliin ja käibelaen, kuid juba lähiajal on plaanis toodete portfelli oluliselt täiendada,» märkis Ingo Põder.