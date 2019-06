Mullu toodeti rekordilised 1,1 miljonit tonni põlevkiviõli

«Õlitootmise heast perspektiivist tulenevalt tegeleme täna uue õlitehase eelprojekteerimisega,» lisas ta. Tema sõnul on Eesti Energia valmis aasta lõpus tegema investeerimisotsuse põlevkiviõli tootmise suurendamiseks.

«Põlevkivisektori jätkusuutliku arengu tagab suurem sektoriülene koostöö. Esimese samm selles suunas on idee ühise rafineerimistehase rajamisest põlevkiviõlist puhtama kütuse tootmiseks. Selle teostamine on täna reaalsem kui kunagi varem,» ütles Sutter.

Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse esimehe Priit Orumaa hinnangul on Eesti põlevkivisektori arengu üheks eelduseks innovatsioon. «Meil on seni kasutama potentsiaal kütuste ja erinevate muude materjalide koospürolüüs vedelkütuste tootmiseks. Võimalused selle arendamiseks on põlevkivitööstusel olemas,» lisas ta.