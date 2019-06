Tööjõupuudus: kõrge palga maksja kolis Eestist ära

Realeyesi kaasasutaja ja tegevjuhi Mihkel Jäätma sõnul on ettevõttel praegu väga põnevad ajad. «Uute Jaapani investorite abil saame siseneda ühele maailma suurimale ja põnevaimale reklaamiturule, kuid Realeyesi jaoks on see alles teekonna algus. Vaadates turundussektorist kaugemale, oleme näinud vaid väikest osa sellest, mida emotsioone mõõtev tehisintellekt suudab teha. 5G-võrkude ülemaailmne kasutuselevõtmine on üks põhjus, miks tahame muuta seadmetega suhtlemise humaansemaks ja panna seadmed paremini mõistma kasutajate tegelikke soove ja vajadusi,» lisas Jäätma.