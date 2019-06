Bolt alustas tegevust Londonis

Bolti asutaja Markus Villigi sõnul tähendab Bolti saabumine Londonisse, et esimest korda on Euroopa suurimate transpordimahtudega metropolis tekkinud tõsisem konkurent Uberile. See omakorda on hea uudis nii autojuhtidele kui sõitjatele, kelle jaoks seni on valik olnud napp. «Toimetame täna enam kui kolmekümnes riigis üle maailma ja oleme näinud, kuidas konkurentsi elavnemine toob kaasa madalamad hinnad klientidele ja parema teenistuse juhtidele. Oleme veendunud, et nii läheb ka Londonis,» rääkis ta.