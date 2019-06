Trump: Kui Xi Jinping ei ilmu G20 tippkohtumisele, tulevad uued tollid

Mnuchin ütles ühtlasi, et kui Hiina tahab tõepoolest maikuus laiali lagunenud läbirääkimisi jätkata, siis USA on valmis nendega ühe laua taha maha istuma ja kuulama. Hiina välisministeeriumi esindaja Geng Shuang ütles esmaspäeval, et Hiina on uuteks kõnelusteks avatud, kuid ei täpsustanud, kas president Xi tuleb Osaka kohtumisele.