Coop Pank sügisel börsil

Investoritel on uudise üle hea meel. Naisinvestorite klubi asutaja Kristi Saare ütles, et arvestades Tallinna börsi suurust, tervitatakse igat uut ettevõtet. «Seda, kas investeerida Coop Panka või mitte, saan öelda siis, kui prospekt ja muu vajalik info on olemas. Samas on väga hea, et kohalikele väikeinvestoritele antakse võimalus investeerida. Ma optimistlikult loodan, et see emissioon tuleb panga ülesehitust arvestades selline, et väikeinvestoritel on eelis,» ütles ta.