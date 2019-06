Wiru Auto plaanib juurdeehitist

Wiru Auto hakkas ehitusluba taotlema juba sügisel, kuid ettevõtte juhatuse liige Tõnu Paju on oma sõnul veel rahulik. “Kuna kiiret pole, laienduse jaoks on ka uut tööjõudu vaja ja meid huvitavad mehed pole enne sügist vabad, pole ma jalgu trampinud,” rääkis Paju, “aga kuidagi kaua on ühe ehitusloa menetlemine linnavalitsusel aega küll võtnud.”