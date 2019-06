Nelja kuuga tasuti makse ligi 30 protsenti aastaks kavandatust

Aasta esimeste kuude alkoholiaktsiisi tulu on võrreldes eelmise aastaga suurem, kuna võrdlus on 2018. aasta madala baasiga, mis tekkis veebruari aktsiisitõusust tingitud varumise järel.

Kui aprillis kasvas keskmine palk maksu- ja tolliameti andmete alusel 9,2 protsenti ja see on olnud kiire kasvuga ka viimases kvartalis, siis käesoleva aasta algul on tarbimisjulgus olnud suhteliselt väike. Siiski on viimastel kuudel paranemise märke. Seega on tarbijate säästmise tase endiselt kõrge, sealjuures suudab Eesti töötaja praegu säästa sama protsendi oma palgast, kui seda tehakse Lääne-Euroopas keskmiselt.