Eesti ärikinnisvara turg kasvab kiiresti ning seejuures saab ka Tallinna kilukarbisilett kõrghoonete lisandudes aina täiendust. Teeme sissevaate viimase aasta jooksul valminud ning lähiaastatel kerkivatesse ärikinnisvara arendustesse Tallinnas ja Tartus.

Viimase aasta jooksul valminud ning ka alles nurgakivi saanud ärihoonete peamisteks märksõnadeks on uue hingamise toomine vanadesse tööstusrajoonidesse, heade ühendustega asukohad ning arendaja poolne paindlikkus büroopindade üürnike vajadustele vastu tulemisel.

Kõike eelnimetatud pakub Tallinna südames mullu valminud Maakri Kvartal. Ärimees Olav Miilile kuuluva kompleksi valmimisega lisandus Tallinna ärikinnisvara turule ligikaudu 22 000 ruutmeetrit üüritavat äripinda, millest 85 protsenti moodustavad büroopinnad.

Maakri kvartal maakrikvartal koduleht FOTO: Maakri Kvartal

Maakri Kvartali 30-korruseline kõrghoone on kümnendi esimene üle 100 meetri kõrgune hoone Tallinnas. Kunagise nahavabriku alale rajatud kvartal koosnebki nimetatud 30-korruselisest kõrghoonest, 10-korruselisest ja neljakorruselisest hoonest ning ehituse käigus restaureeritud neljast möödunud sajandi algusest pärinevast kolme kuni neljakorruselisest arhitektuurimälestisest.

Kvartalis pakutakse üürnikele eriilmeliste lahendustega ruume, mille pindala ühel korrusel võib ulatuda kuni 795 ruutmeetrini. Lisaks asuvad hoones söögikohad, kauplused ning kolme saaliga konverentsikeskus.

Seejuures avab tänavu suvel Maakri Kvartalis ühistöötamise kontori ka peamiselt Ülemiste City linnaku arendajana tuntud Technopolis Ülemiste AS. Technopolise ühistöötamiskontor koosneb 20 privaatkontorist, 80 avatud töökohast, neljast seminariruumist ning ühistest sotsialiseerumise aladest koosnevast kontorist.

Maakri Kvartali omanik ja arendaja on Maakri Kvartal OÜ, mis kuulub Olav Miili valdusfirmale Taali Grupp OÜ. Omaniku koguinvesteering Maakri Kvartalisse on ligikaudu 50 miljonit eurot. Kvartali ankurüürnikud on OP Pank, Seesam Insurance AS ja Eften Capital AS.

Möödunud aasta lõpul avas Mainor Ülemiste ligikaudu 20 miljonit eurot maksma läinud Öpiku Ärimaja teise 13-korruselise büroohoone Ülemiste Citys. Endise Dvigateli tehase territooriumile rajatud ärimaja valmides olid sellest pea kõik pinnad rendilepingutega kaetud.

FOTO: Öpiku Ärimaja

Ligi 23 500-ruutmeetrise brutopinnaga Öpiku Maja teine torn kerkis 2016. aasta sügisel valminud esimese tornhoone kõrvale. Teise torni valmimise järel moodustus Öpiku paaristornidest Ülemiste Citys Eesti suurim kontorihoone, mis laiub 45 000 ruutmeetril. Innovaatilisi ettevõtteid koondav ärilinnak laiub suurepärases asukohas Tartu maantee ja Peterburi maantee vahetus läheduses ning nii rongipeatus kui lennujaam jäävad linnakust lühikese jalutuskäigu kaugusele.

Öpiku teise büroomaja koguinvesteering on 20 miljonit eurot, ehituslepingu maksumus käibemaksuta oli ligikaudu 15,5 miljonit eurot.

Hoonet arendas Mainor Ülemiste, ehituse peatöövõtja oli Merko Ehitus Eesti ja arhitekt Mattias Agabus. Öpiku paaristornid on nime saanud Eesti astronoomiakoolkonna ühe rajaja Ernst Julius Öpiku järgi.

Ülemiste linnakus on tuleva aasta kevadel valmimas ka Technopolis Ülemiste arendatav 12-korruseline Viktor Palmi maja nime kandev Sepapaja 1 büroohoone, mille ehituseks kulub koos viiekorruselise parkimismaja ja linnaväljakuga 25 miljonit eurot.

Viktor palmi maja FOTO: TECHNOPOLIS

Büroohoones on üüritavat pinda 10 800 ruutmeetrit. Hoone esimesel korrusel hakkavad asuma fuajee ja vastuvõtulaud ning võimalikud toitlustus- ja kaubanduspinnad. Büroopindasid üüritakse välja alates 253 ruutmeetrist kuni 1022 ruutmeetrini.

Büroohoone ja selle kõrval asuv parkimismaja ühendatakse omavahel galeriiga ning sissepääs parkimismajja saab olema Suur-Sõjamäe tänavalt. Sepapaja 1 hoone ühe maa-aluse ja viie maapealse korrusega parkimismaja sai nurgakivi tänavu kevadel ning valmib aasta lõpuks. Lisaks enam kui 540 auto parkimiskohale on hoonesse kavandatud ka jalgrattaparkla.

Uue büroohoone lõunaküljele on kavandatud urbanistlik linnaväljak koos lippude, purskkaevu ning istumisalaga, kus saab tulevikus korraldada erinevaid üritusi. Hoone arhitektuurilahenduse on teinud KOKO arhitektid.

Endisele tööstusalale Noblessneri sadamalinnakusse on lisaks mereäärsetele elumajadele planeeritud ka 60 000 ruutmeetrit äripinda. Äripinnad on saadaval nii ajaloolises Noblessneri laevatehase elektrijaamas, Miinisadama katlamajas, Ńoblessneri laevatehase ajaloolises koostetsehhis kui allveelaevatehase laos.

Noblessneri linnak FOTO: Noblessner

Peetri 5 asuvas ajaloolises laevatehase koostetsehhis on kokku äripindu 8000 ruutmeetrit, hoone esimeses löövis tegutsevad Põhjala pruulikoda ja restoran. Tööstuse 48b krundile on planeeritud uusehitisena Noblessneri suurima pindalaga ärihoone, mis sobib suurettevõttele esindusbürooks ning ehitatakse valmis vastavalt kliendi soovile. Krundil on pinda ligikaudu 20 000 ruutmeetrit ning korruseid kuus.

Tärkavas endises tööstuspiirkonnas arendab Merko Ehituse ja BLRT Grupi ühisettevõte Noblessneri Kodusadamat 1,7 hektaril. Kodusadam hõlmab nelja kortermaja, mille esimestel korrustel asuvad äripinnad. Kokku on Kodusadamasse kavandatud ligi 20 erineva suunitlusega äripinda kokku ligi 3700 ruutmeetril. Äripindasid pakutakse kvartalis suurusega 89 kuni 433 ruutmeetrit. Ka Noblessneri arendajad on kliendi soovidele vastutulelikud ning ruumi planeering ja siselahendused korraldatakse vastavalt kliendi vajadusele, ehituse käigus on pindu võimalik omavahel liita või väiksemaks jagada.

Mereäärt mööda kesklinna poole liikudes on Admiraliteedi basseini äärsele alale kerkimas Porto Franco arendus, mida ei pea enam kaua ootama. Kuulsa arenduse esimene etapp valmib juba käesoleva aasta lõpul, ent büroopindadega teine ja kolmas hoone valmivad tuleva aasta neljandas kvartalis.

FOTO: Porto Franco

Porto Franco mereäärses arenduses saab üldpinda olema ligikaudu 150 000 ruutmeetrit, millest 32 000 ruutmeetrit katab kaubanduspind ning 8600 ruutmeetrit hotell. Tuleval aastal valmivate hoonete kolmandal kuni viiendal korrusel asuvaid büroopindu üüritakse arenduses välja 25 500 ruutmeetri jagu. Suurfirmadel on võimalik oma büroo rajada läbi kogu korpuse kolme korruse. Ühe bürookorpuse suuruseks on orienteeruvalt 3600 ruutmeetrit. Endale sobiva büroo saavad vastavalt vajadustele rajada Porto Francosse iga ettevõte, korruse väiksem büroo saab olla umbes 40 ruutmeetrit ja suurim 1300 ruutmeetrit.

Käesoleva aasta lõpus valmib Porto Franco esimene maja, milles avatakse tuleva aasta alguses täisautomaatne 270 toaga Cityboxi hotell. Norra hotellikett on seni tegutsenud Oslos ja Bergenis. Porto Franco arendusse investeeritakse 190 miljonit eurot. Kompleksi arendab Porto Franco OÜ.

Tallinna kesklinnast veidi kaugemale liikudes on suurema pindalaga ruume otsival ettevõttel suurepärane võimalus end sisse seada Priisle äripargis. Logistika- ja tööstuspargis arendatakse äripindasid ligi 22 000 ruutmeetril. Arenduse võluks on võimalus koondada nii lao- ja tööstusruumid kui büroo- ja esinduspinnad ühe katuse alla.

FOTO: Priisle Äripark

Aadressile Ussimäe 12-1 ja 12-2 kerkib kaks ärihoonet, kuhu tuleb kokku 22 väljaüüritavat pinda. Kogu äripark valmib lõplikult käesoleval aastal. Üürnikele pakutakse ruumilahendusi alates 90 ruutmeetrist kuni 2000 ruutmeetrini. Ka selle arenduse puhul rõhutakse heale asukohale, mis on kergesti ligipääsetav põhimagistraalidelt ning ühtlasi on asukohal kiire ühendus kesklinna, Tallinna ringtee, Muuga sadama ja Vana-Narva maantee tööstuspiirkonnaga.

Priisle Äripargi arendaja Hammerheadi teatel ei pea kõik kauplejad asuma kaubanduskeskustes ning arendaja sihiks on tuua väikesed ärid tänavatele tagasi. Arenduses pannakse suur rõhk tänavale ulatavatele kaubanduspindadele ning tööstusliku disainiga laokauplustele, kus on ühendatud büroo, kaubanduspind ja ladu.

Arengud ärikinnisvaras ei piirdu aga vaid Tallinnaga.

Tartu kesklinna, Turu jalakäijate silla kõrvale on kerkimas 16-korruseline büroohoone. Aadressile Paju 2 rajatav kõrghoone pakub üle 6100 ruutmeetri üüritavat büroopinda, mida on võimalik lahendada vastavalt rentniku soovile. Hoone sai nurgakivi tänavu aprillis ning selle valmimist on oodata tuleva aasta juunis.

PAJU TN 2 BÜROOHOONE FOTO: Arendaja foto

14 miljonit eurot maksma mineva arenduse juurde ehitatakse ka kolmekorruseline 250 kohaga parkimismaja. Kvintett Kinnisvara arendatava büroohoone esimesele korrusele on kavandatud Emajõe poole avanev restoran/kohvik, milles on hoone rentnikel võimalik korraldada nõupidamisi ja kohtumisi. Hoonearhitektuurse lahenduse on koostanud Allianss Arhitektid OÜ. Ehitustöid teostab Ehitustrust konsortsiumis Tuulberg AS-i ning Ehitusfirmaga Rand.

Käesoleval aastal valib Tartus Eerika äripark, mis ühendab endas võimalused kaubanduspinnaks, laoks, showroomiks ja kontoriks. Arendaja pakub üürnikele stock-office büroopindu, mida on võimalik klientide vajadustest lähtuvalt ümber kohandada.

FOTO: Eerika Äripark

Äripargi esimeses, sel aastal valmivas hoones, pakutakse büroopindu alates 20 ruutmeetrist kuni 220 ruutmeetrini ning äripindu 47 ruutmeetrist 240 ruutmeetrini.