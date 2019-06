FOTOD: selgus tänavune Maailma Aasta Ettevõtja

Keywell on paljudele tuntud kui vautšerite veebilehe Groupon üks asutajatest, ent tunnustuse pälvis ta peamiselt tööstusettevõtetele tehisitellekti tarkvara loova ettevõtte Uptake Technologies ülesehitajana. Kõigest nelja aastaga ettevõtte asutamisest ületas Uptake Technologies väärtus kahe miljardi dollari piiri, pakkudes selle aja peale tööd enam kui 750 inimesele.

«Bradi kirg, uudishimu ja armastus ettevõtliku elustiili vastu on olnud aluseks tema poolt loodud viiele ettevõttele, mis on saavutanud ükssarviku staatuse, pakkudes sellega tööd tuhadetele inimestele üle maailma. Tema juhtimisstiil on seotud kirega muuta ümbritsevat maailma positiivsemaks ja ületada väljakutseid, mis paljud teised sunniks teekonnal peatuma,» kirjeldas EY globaalne esimees ja tegevjuht Mark Weinberger.