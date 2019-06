Raha põgeneb Venemaale

Suuremate probleemideta toimetavad Venemaa börsi veduriks on Gazpromi aktsia, mis on tänu suurenenud dividendile kallinenud Venemaa turu suurima kapitalisatsiooniga ettevõtteks.

Swedbanki investeerimisfondide hinnangul tuleb Venemaa turgudele kasuks ka see, et uusi majandussanktsioone pole juurde kehtestatud ning nii näevad investorid pigem olukorra rahunemist. Samuti on Venemaa turge toetanud Lupandini sõnul riigi eelarve konservatiivne ootus nafta hinna suhtes ning sellest tulenev rubla stabiilsus.