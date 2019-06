Coop Pank läheb börsile

Coop keskühistu juhatuse liige ja panga nõukgou esimees Jaanus Vihand ütles täna, et aktsionärid otsustasid panga aktsiakapitali suurendada 4 miljoni euro võrra. «Teine oluline otsus on see, et alustame aktsiate avaliku noteerimise protsessi ettevalmistust,» ütles ta. Orienteeruv ajaraamistik on pool aastat ning aktsiate avalik emissioon võiks toimuda kõige varem sügisel.

Coop Panga juht Margus Rink võttis kokku panga kahe aasta pikkuse eluaea. Panga laenuportfell on kasvanud ligikaudu 40-50%. «See kindlasti näitab trendi, et kodumaisel kapitalil põhinevad väikepangad kasvavad väga hoogsal tempol. Meie kasum on kolmekordistunud ning sellel aastal liigume 5 miljoni euro teele,» rääkis Rink.

Rink lisas, et IPO-l kaasatavat täiendavat raha kasutatakse ärimahtude kasvatamiseks. «Me näeme, et meie lähiaja suurim väljakutse on tegevusmahtude kasvatamine. Pangandus on mastaabiäri – sa pead vastama kõigile regulatsioonidele ja sul peavad olema olemas kõik tooted. Tulud kasvavad meil hetkel 40% ja kulud 30%. Meil on vaja saada kasvama laenuportfell. Me näeme, et lähiaastatel on võimalik teha kasvus hüpe ning majanduskeskkond on selleks soodne,» ütles ta.

Lisaks soovitakse suurendada portfelli ärikliendi segmendis ning suurlinnades.

«Praegu liitub iga päev Coop pangaga ligikaudu 75 klienti ning kokku on klientide arv ligikaudu 48 000,» lisas ta. Rink rääkis, et uus põlvkond tarbib teenuseid üha enam erinevatest pankadest. «Oleme alati toetanud, et klient võib võtta kodulaenu meilt, aga arveldada näiteks LHV-s. Muidugi me eelistaks, et ta arveldaks ka meil, aga me ei hakka klienti ahistama oma nõudmistega,» ütles ta.

Kõige enam on Rinki sõnul toonud kasvu pangateenuste integreerimine Coop kaupluste ketiga. «Me olime esimene pank, kes hakkas pakkuma teenust, et saada panga kliendiks meie veebilehel. Lisaks integreerisime ära selle, et pangakaart töötab Coopi kliendikaardina. Suurim edulugu on olnud Coop sula ehk lõime alternatiivse sularahakäitluse süsteemi, kus kassadest saab sularaha välja võtta ja ning nüüd ka sisse maksta,» ütles ta. Keskmine sularaha sissemakse on 212 eurot ja väljavõtt ligi 50 eurot.