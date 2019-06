Hansabussi vangerdas juhti

«Tema puhul on tegemist kogenud bussinduse tippspetsialistiga, kes on teinud väga head tööd Hansabussi transpordiosakonna juhina. Kompetentsid ja Hansabussi igapäevatöö detailidega kursis olemine teevad temast bussisektoris hinnatud juhi,» ütles Hansabussi nõukogu esimees Neeme Tammis pressiteate vahendusel.

Tammise sõnul on bussitranspordi turg kiires muutumises. «Aastate jooksul kogunenud probleemid on kuhjunud: bussijuhtide puudus, tellimusveo turul valitsev hall tsoon, tasuta ühistransport, mootorikütuste pidev hinnatõus on vaid mõned märksõnad, millega tuleb kogu sektori tasandil tegeleda,» nentis ta.