Rida ettevõtjaid läksid Swedbanki vastu kohtusse

Kohtutee on jalge alla võtnud Alar Tammingu suurosalusega Tavid ja selle tütar TavexWise, samuti maksunõustaja Avidbiz, mis on valmis vaidluse Euroopa Kohtusse viima.

«Arvelduskontota on ettevõte surnud,» ütles Avidbizi omanik Olga Solovyova. «Kui pangas käisime, öeldi, et ainus konto sulgemise põhjus on, et firma omanikud ei ole Eesti kodanikud,» meenutas Solovyova ja ironiseeris, et järelikult pesevad Swed­banki arvates raha ainult välismaalased.