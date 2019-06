G20 riigid tahavad reformida Maailma Kaubandusorganisatsiooni

Reformide peamiseks eesmärgiks on parandada organisatsiooni võimekust lahendada riikide vahelisi kaubandustülisid. «Me nõustume, et WTO konfliktide lahendamise süsteem vajab kiiremas korras ülevaatust,» seisis ühisavalduses. «Me töötame koos teiste WTO liikmetega, et vajalikud reformid viia võimalikult kiiresti läbi.»

Jaapani välisminister Kono Taro ütles pressikonverentsil, et nii konkreetselt sõnastatud ühisavaldus on Jaapani jaoks suur saavutus, viidates sellele, et tavaliselt kipuvad selliste tippkohtumiste ühisavaldused jääma riikide erimeelsuste tõttu suhteliselt ebamääraseks. Vajadus muuta WTO-d oli ühisavalduses otseselt sõnastatud ja selline konkreetsus on haruldane.