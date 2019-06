Vihm pole lakanud terve hommiku, kui ma Tsukuba rongijaamas maha astun. Õhk on soe ja niiskusest raske ning tunnen, nagu oleks mu riiete alla tekkinud kaste. Jaapanis on just alanud vihmahooaeg, mida kohalikud peavad aasta kõige ebameeldivamaks osaks, sest kõik on kogu aeg niiske ja läheb kergesti hallitama.