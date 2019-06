Läti rahandusministeerium keeldus õpetajate palga tõstmisest

Rahandusministeerium märkis kommentaaris haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekule, et selles ei toodud välja teavet reformide kohta haridussektoris, vaid küsiti ainult lisarahastust palgakasvule ressurssidest, mida on vaja teisteks riiklikult tähtsateks reformideks.

«Näib, et reform on välja jäetud ja haridus- ja teadusministeerium esitas meile eelnõu lisaraha nõudega. Vastavalt riigieelarve seadusele saab haridus- ja teadusministeeriumile lisaraha anda, kui see on läbi viinud riiklikult olulised reformid. Kui see töö on tehtud, peavad nad selle teabe vaid seletuskirja lisama,» märkis ministeerium.