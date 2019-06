USA-Hiina tüli tekitab muret haruldaste muldmetallide saadavuse pärast

Haruldased muldmetallid on ääretult tähtsad elektrooniliste seadmete ning kõrgtehnoloogiliste toodete nagu robotite, droonide ja elektriautode jaoks.

Kaubanduseksperdid siiski rõhutavad, et Hiina ähvarduste pärast paanikaks põhjust pole.

Üks selliste metallide kaevandustest asub USA-s Californias ning haruldasi muldmetalle kaevandavad suures mahus ka Austraalia, Myanmar, Venemaa ja India. Nende tohutud varud on ka Vietnamil ja Brasiilial.

«Taevas pole alla kukkumas,» ütles Hiinale spetsialiseeruv professor ja Mary B. Teagarden Phoenixi globaalse halduse ülikoolist. «Alternatiivid on olemas.»

Kuigi USA on haruldasi muldmetalle tootvate riikide esikümnes, on ta ka üks nende suurimaid importijaid. Umbes 80 protsenti nendest metallidest, mis USA välismaalt ostab, tuleb Hiinast. Hiina tootis eelmisel aastal umbes 120 000 tonni haruldasi muldmetalle, USA tootis 15 000.

Ühendriigid sõltuvad suuresti Hiinale ka protsessis, millega need metallid eraldatakse USA ainsast haruldaste muldmetallide kaevanduses Mountain Pass Mine'is üles kaevatud pinnasest.

«Peame arendama välja USA-s asuva tarneahela, et meid ei saaks ähvardada,» ütles kaevandust omava firma JHL Capital Group LLC tegevjuht Ryan S. Corbett.

David Merriman, haruldaste muldmetallide analüütik firmas Roskill ütles, et kui Jaapan pidas 2011. aastal Hiinaga maha sarnase vaidluse, siis pöördus Jaapan nende metallide saamiseks Austraalia poole.

Haruldasi muldmetalle tootev Austraalia kaevandushiid Lynas Corp Ltd. teatas käimasoleval juunil leppest USA-s Texases asuva Blue Line Corp.-iga, kellega hakatakse ehitama Texasesse muldmetallide eraldusjaama.

Valikuid on teisigi. Haruldasi muldmetalle on leitud ka teistes USA osariikides ning mitmes Kanada eemalasuvas paigas. Siseministeerium kannustab kaevureid otsima ja kaevandama "kriitilisi metalle" muu hulgas riigi omandis maadel, mis on muidu kaevandustele suletud, ja ka ookeani põhjast.