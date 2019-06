Firmamatja tegi skandaalsest ehitusfirmast Zosimbly Yacaramba

Üks võla kohtusse andnud alltöövõtja, kellele pole Via Betoon siiani maksnud Rõugesse Ööbikuorgu kerkinud vaatetorni "Pesapuu" ehitamise eest, avastas keset kohtuprotsessi, et Via Betoon Eesti ei olegi enam Via Betoon Eesti ning seda ei juhi enam selle senine juht Priit Lai.