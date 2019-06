Ansip G20 kohtumisel: Eesti peab rohkem pingutama või riskib e-riigi kuvandi hääbumisega

Euroopa Komisjoni asepresidendi ametit pidava Ansipi sõnul on suurtel riikidel Eestilt väga palju õppida ja seda just eelkõige digivaldkonnas. «Me oleme ise nii ära harjunud oma avalike digitaalsete teenustega ja peame seda loomulikuks, aga see mida Eesti on suutnud aastakümnetega digivaldkonnas ära teha on midagi sellist, mida paljud kõrgelt arenenud riigid ei ole omale lubada saanud või millest nad ei osanud unistadagi,» ütles Ansip Postimehele.

Kokku on kohtumisele kutsutud 10 vaatlejariiki ja Ansipi sõnul iseloomustab neid kõiki kiire areng digitaalvaldkonnas. «See on tunnustus, see on Eesti riigile võimalus rääkida asjadest, mida meie oluliseks peame. Kui Eesti räägib G20 ees digilahendustest, mis on meile loomulikud, võib see inspireerida ka teisi riike midagi sellist järgi tegema. Kokkuvõttes on vaatlejariikide kaasamine kasulik nii kutsujatele kui ka kutsututele.»

Ansip hoiatas siiski, et kõrgelt arenenud digiriigi mainet ei tasuks liiga enesestmõistetavalt võtta ning tehnoloogilise eelise ja hea maine säilitamise nimel tuleb senisest rohkem vaeva näha. Nimelt langes Eesti 2018. aastal Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja ühiskonna indeksis üheksandale kohale ning tegu pole sugugi esimese langusega.

«See pole mitte esimene aasta, kui Eesti on lagenud. Langus pole veel märkimisväärne, aga tegu on selge indikatsiooniga praegusele valitsusele, et e-riigi edulugu ei maksa võtta iseenesestmõistetavalt. See on valdkond kuhu tuleb pidevalt investeerida ja pidevalt otsida midagi uut,» ütles Ansip.

«Vana rasva peal elamine võimaldab poliitikutel särada mõnda aega, aga see sära võib küllalt kiiresti tuhmuda. Eks see väike langus kõneleb ka sellest, et teised on pingutanud rohkem kui Eesti. Me oleme endiselt head, aga teised pingutavad rohkem. See on väga selge sõnum Eesti valitsusele,» toonitas ta.

Sellel nädalavahetus toimub Jaapanis Tsukubas 20 maailma suurima majanduse IT- ja kaubandusministrite kohtumine, kuhu on esmakordselt vaatlejariigina kutsutud ka Eesti. Laupäevased kohtumised keskendusid eelkõige andmete vaba liikumise teemadele ja tehisintellekti eetilistele printsiipidele. Üritusel on kohal ka mitmed Jaapani tehnoloogiaettevõtted, kes domonstreerivad muuhulgas mitmeid uusi 5G-l põhinevaid leiutisi.

Andmete vaba liikumsie kohta ütles Ansip nii palju, et kohtumisel on väga erineva mõttelaadiga riike ning ühele nõule on raske jõuda. «G20 hulgas on üksjagu neid, kes arvavad, et andmeid tuleb töödelda selles riigis, kus nad on kogutud. See on protektsionistlik lähenemine. Selle vahel võitlus siin käibki - kas andmeid võiksid liikuda usaldusväärselt piiriüleselt või peaksid nad jääma ühe konkreetse riigi piiresse,» selgitas Ansip.