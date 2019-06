Torm Miguel ajas ümber prantsuse merepäästepaadi, 3 päästjat uppusid

Prantsusmaal Les Sables d'Olonne piirkonnas Biskaia lahel hätta sattunud traalerit otsima läinud merepäästelaev langes ise tormi ohvriks ning seitsmest meeskonnaliikmest kolm uppusid. Ouest-France ja Skynews teatasid, et kummuli läinud päästelaeva lükkasid lained kaldale, neli meeskonnaliiget pääsesid. Abi vajanud traalerit ei ole leitud ning selle kohta andmed puuduvad.

Eesti vabatahtlik merepäästja, Pärispea SAR liige Ingeldrin Aug, kes vahetusprogrammi Crew Exchange raames Prantsusmaal õppides sama päästelaevaga merel õppusel käis, ütles, et väga kurb on kuulda traagilisi uudiseid Prantsusmaa merepäästeühingust, mille liikmed teda sügisel meeskonnavahetuse programmis võõrustasid.

«Kolme neist täna enam vabatahtlike päästjate peres pole ja üks on kriitilises seisus. Nad jäid meelde oma pikaajalise teenistuse ja suurte kogemustega. Minu suurim kaastunne omastele ja sõpradele Prantsusmaa merepäästest,» ütles Aug.

Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste juhatuse liige ja merepäästjate koolitaja Marek Rätsep Hiiumaa merepäästeseltsist ütles, et vabatahtlikud merepäästjad, kes kaasmeresõitjate turvalisuse nimel oma eluga riskivad, peaksid ise olema maksimaalselt turvatud ja kaitstud, kuid meri on meri ja ettenägematuid olukordi tuleb ikka ette.

«Suurbritannia vabatahtliku merepäästeorganisatsiooni RNLI juhtmõte on, et merepäästjad peavad saama parima tehnika, koolituse ja varustuse, mida raha eest on võimalik osta. Mida Prantsusmaa juhtumist õppida, saab järeldada pärast kõigi õnnetuse asjaolude selgumist ja analüüsi,» ütles Rätsep.