1000 numbrit hiljem - Arteri esimese kaaneloo kangelane Steve Jürvetson: Maine, ka riigi maine hoidmisega tuleb pidevalt tööd teha

Ilmselt ei ole palju Eesti juurtega inimesi, kelle tegemiste kohta küsides annab otsingumootor Google News hetkega kümneid vastuseid. Silicon Valley staarinvestor Steve Jürvetson on üks neist. Räniorus jälgiti aastaid tema muljet avaldavat tähelendu ja sellele järgnenud langust tema ümber puhkenud #metoo skandaalide taustal.

Jürvetson lahkus äkitselt investeerimiskapitali firmast, mille nimes oli ühe peapartnerina ka tema nimi – Draper Fisher Jurvetson (DFJ). Järgnes lahkumine Tesla nõukogust. Kaks aastat tagasi tundus, et oma kuulsa rahapaigutusega veel tundmatusse Hotmaili (aastaid enne, kui Microsoft selle ostis) Räniorus üleöö alanud edulugu on läbi saanud.

Ent Ameerika armastab comeback’e, ja Jürvetson suutis näidata, et elul on pakkuda talle suurrolle ka teises vaatuses. Veebruaris teatas ta oma uue investeerimisfondi Future Ventures avamisest, olles kogunud selle algkapitaliks 200 miljonit dollarit. Jürvetsoni tegemisi teraselt jälgiv USA ärimeedia kirjutab periooditi tema uutest suurinvesteeringutest.

Kas võib väita, et oledki Silicon Valley comeback kid, nagu Ameerikas tavatsetakse öelda?

Arvan, et see on sõna (comeback – tagasitulek), mida teised inimesed kõrvalt vaadates võivad kasutada. Minule on kõik toimuv uus põnev algus. Mul on uus fond, kus jätkan täpselt samaga, mida olen teinud viimased 24 aastat venture-riski-kapitalistina. Kuid saan kõike teha ilma suurema organisatsioonita, suure meeskonnata, mis investeeris väga erinevatesse sektoritesse. Olen alati olnud mõneti lone-ranger.

(Ameerika jaoks on lone-ranger maskiga mees Texasest, omamoodi Zorro, kes koos indiaanlasest sõbraga võitles Metsikus Läänes kurikaeltega; ka Jürvetson on sündinud Metsiku Lääne osariigis Arizonas – N. R.).

Olen alati investeerinud sektoritesse, mis teisi partnereid eriti ei kõnetanud. Nüüd on mul oma fond ja saan teha just seda, mis on põnev.

Teate, need probleemid ei olnud just sellised, nagu press neist rääkis. Kõik oli lihtsam. Mina ja mu partnerid otsustasime, et meie teed lähevad lahku. Oli palju segadust selle ümber, mis tegelikult juhtus. Ja see ei olnud kõik just nii, nagu press sellest rääkis. Otsustasime, et valime erinevad teed, ja nüüd ma teen oma asja üksi.

Kuid see peatükk on nüüd lõplikult seljataga?