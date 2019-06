Eesti Pank: alkoholiaktsiisi langetus võib inflatsiooni pidurdada

Tarbijate toidukorvi kallinemine on tänavu olnud vaoshoitud. Toiduhinnad, sh alkohol, kallinesid mais aastaga 3%. Hinnatõusust 2,2 protsendipunkti põhjustas see, et köögiviljad kallinesid ebasoodsa ilma tõttu 32%. Viimastel kuudel on maailmaturul tõusnud nii piima kui ka sealiha hind, ent seni pole see Euroopa siseturule veel tugevalt üle kandunud. Toidutoormete kallinemine võib tarbijahindadesse jõuda aasta lõpuks.