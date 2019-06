Maanteeamet tunnistas Saaremaa lennuhanke kehtetuks

«Maanteeamet teeb endast kõik oleneva, et võimalikult kiiresti tuua Tallinn-Kuressaare-Tallinn liinile suurem lennuk, mis vastab paremini kohalike inimeste vajadustele ja ootustele. Seetõttu kuulutame uue hanke võimalikult kiiresti välja,» ütles maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi pressiteate vahendusel.

Kuna sel hetkel hankeprotsess käis, siis oli oht, et liini teenindamine katkeb. Uus leping sõlmiti kuni kaheks aastaks. Leping on võimalik lõpetada kahekuulise etteteatamisajaga juhul, kui maanteeamet on uue vedaja leidnud.