Eesti osaleb nädalavahetusel esmakordselt G20 kohtumisel

Nädalavahetusel toimub Jaapanis Tsukubas 20 maailma suurima majanduse IT- ja kaubandusministrite kohtumine, kuhu on esmakordselt vaatlejariigina kutsutud ka Eesti. Meie IT- ja kaubandusminister Kert Kingo (EKRE) siiski kohtumisest osa ei võta ja teda asendab peaminister Jüri Ratas (KE).