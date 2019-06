Aas: Moskvat huvitab kiire rongiliiklus Tallinnaga

Aas kinnitas Vene kolleegile, et Eesti jätkab edaspidigi investeerimist raudtee taristusse, sealhulgas tagab Tallinna–Narva suunal sõidukiirused 120-135 kilomeetrit tunnis.

«Ühtlasi on oluline jätkata koostööd, et vähendada piiritoimingutele kuluvat aega ja kiirendada seega reisijate liikumist kahe riigi vahel,» sõnas Aas. Minister lisas, et Eesti on endiselt huvitatud võimalikest reisirongiühendusest Pihkva-Petseri-Koidula suunalt, mille saab omakorda ühendada Tartu ja Tallinnaga.

Aas kohtumisel Vene transpordiministri Jevgeni Ditrihhiga. FOTO: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Aas tõi välja, et lisaks reisijate veole on võimalik edasi arendada ka raudtee kaubavedude koostööd. «Näen perspektiivi kasvatada transiiti läbi Eesti. Meil on piisavalt vabu võimsusi nii raudteel kui ka sadamates kaupade kiireks ja kvaliteetseks käitlemiseks,» ütles Aas.

Lisaks arutasid raudtee otseühenduse kokkuleppe uuendamise, maanteetranspordi korraldamise kokkulepe ajakohastamise ning lennu- ja laevaühenduste teemadel. Minister Aas tõstatas ka liisinguautode piiriületuse probleemi, millele Venemaa lubas tolli tähelepanu pöörata.

Kas arutasite Venemaa transpordiministri Jevgeni Ditrihhiga eelnevalt kokkulepitud teemadel, või tuli päevakorda ka midagi uut?

Jah, need kokkulepitud teemad olid meie jaoks kõige tähtsamad: loomulikult meie transpordikomisjoni töö taaskäivitamine, kus saab teemadesse süvitsi sisse minna.

Sellistest suurtest või muudest teemadest rääkisime põgusalt ka liisinguautode probleemist piiril – tõsi küll, transpordiminister ei saa seda lahendada –, küll aga markeerisin ära selle, et aeg-ajalt on probleem ja Vene pool lubas arutada seda tolliga.

Päevakorras oli ka transiidi toomine nii Eesti kui ka Venemaa taristule. Käisite möödunud nädalal Kasahstanis, kus rääkisite Hiina transiidist. Kas Venemaa annab selle jaoks Eestile raudteeplaani ja on seal meile perspektiivi?

Need küsimused on pigem otsekontaktide ja transpordikomisjoni päevakorras, niiet veelkord: meie jaoks, selleks, et üldse sellised küsimused hakkaksid lahenema, on vajalik see, et komisjon taaskord tööle hakkaks. Selles mõttes oli kohtumine tähtis ja positiivne, võimalus komisjoni taaskäivitamiseks on olemas.

Ülemöödunud aasta lõpus transpordikomisjon kohtus, Venemaa delegatsioon käis Eestis ja jutuks oli Moskva-Peterburi-Tallinna rongi kiiruse tõstmine.

Sellega on tegelikult nii, et see on pigem meie, Eesti poole lahendada, et kuidas me Eestis saaks seda passikontrolli läbi viia rongides. Rääkisime ka rongiliiklusest, et see on mõlemale poolele huvitav. Mis oli huvitav ja märgiline, et eile ka Moskva valitsuse minister tõstis selle teema üles siin foorumil ja ütles, et ka Moskvat huvitaks Tallinna ja Moskva vaheline kiirem rongiliiklus. Niiet tegemist on täiesti aktuaalse teemaga.

Eeldused selle arendamiseks on olemas? Võib unistada Peterburi ja Helsingi vahelise kiirrongi taolisest ühendusest?

Kiirema rongiliikluse teema on kindlasti mõlemale poolele huvitav, aga esimese asjana peaks saama passikontrolli rongis teha.

Leppisite kokku ka edasises koostöös? Kutsusite ametivenna ka Eestisse visiidile?

Kutsusime Eestisse vastuvisiidile, aga tänase kohtumise tulemus on, et Vene pool nimetas oma kontaktisiku ja ma arvan, et sealt on juba võimalik edasi minna konkreetsemate teemadega komisjonis.

Mida Vene transpordiminister enda vaatevinklist märkis, valupunktid millega Eesti saaks vastu tulla?

Selliseid teemasid polnud meil üldse laual, kas Eesti peaks midagi kuskil vastu tulema või midagi muutma.

Te (Peterburi majandusfoorumi – toim) paneelidel ei osalenud?

Mina ei osalenud, aga Eesti poolelt oli esines paneelis Tiit Vähi.

Otseselt transiidi- ja kaubavedudega seonduvat seega veel ei arutatud?