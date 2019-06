Aas kohtus Peterburis Venemaa transpordiministriga

«Ühtlasi on oluline jätkata koostööd, et vähendada piiritoimingutele kuluvat aega ja kiirendada seega reisijate liikumist kahe riigi vahel,» sõnas Aas. Minister lisas, et Eesti on endiselt huvitatud võimalikest reisirongiühendusest Pihkva-Petseri-Koidula suunalt, mille saab omakorda ühendada Tartu ja Tallinnaga.