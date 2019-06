Osula nõuab riigilt laste ja puudega inimeste vedamise eest pool miljonit eurot hüvitist

Mootor Grupp ja Lux Expressi juhatuse esimehe Hugo Osula ja Eesti Buss OÜ juhatuse liikme Marel Kallase esitatud nõude kohaselt on sotsiaalhoolekanne riigi kohustus, mille katteallikas peaks olema riigieelarve. Ühistranspordiseadusega üritab riik aga kohtustust ettevõtjate kaela lükata, mis on bussifirmade sõnul ebaõiglane.

Firmad rõhuvad, et puuduvad ka erakorralised asjaolud nagu sõda või ulatuslik katastroof, mis, mis õigustaks erakorralistel asjaoludel vedajate kohustamist sotsiaalabi osutamiseks. «Lubamatu on riigiosaluseta ühingutele sellise õigusliku regulatsiooni kehtestamine, millega neile pannakse püsiv kohustus taluda tasuta neile kuuluva vara (praegusel juhul busside) kasutamist riigi funktsioonide täitmiseks,» seisab nõudes.

Ühistranspordiseaduse seletuskirjas põhjendatakse, et ettevõtja saab vabalt valida, kas ta tahab mingil kommertsliinil sõitjate veoteenust soovib osutada või mitte ehk tegemist ei ole kohustusega. Bussifirmade kohaselt ei ole taoline argumentkooskõlas põhiseadusega. «Riik ei saa õigustada oma tegevust põhiõiguste piiramisel pelgalt argumendiga, et kui põhiõiguste kandja talle osaks saava piiranguga ei nõustu, on tal alati võimalik põhiõiguste kasutamisest loobuda. Vastasel juhul kaotaks PS-s sätestatud põhiõigused oma tähenduse,» seisab nõudes.

Samuti on eelnõud märgitud, et tasuta sõitvate isikute osakaal ei reeglina kuigi suur ja seega on ka kulud madalad. Ettevõtjad väidavad aga, et selline väide on esiteks ekslik ja lisaks riivab ettevõtlusvabadust. Firmad väidavad, et 2017. aastal jäi neil saamata 541 934 eurot ja 2018. aastal 537 219 eurot tulusid.