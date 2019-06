Eesti Pagari omanik: ma ei saa aru, miks meie kontor läbi otsiti

Uurimist juhtiva Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles, et kolmpäeval otsiti kontor läbi, et kontrollida esialgseid kahtlusi võimalike kuritegude toimepanemise kohta. «Kuna kohtueelne uurimine on varajases faasis ja uurijad jätkavad tõendite kogumist, siis ei ole meil praegu võimalik täiendavat informatsiooni anda,» ütles ta.

Küsimusele, miks Eesti Pagari kontor läbi otsiti ehk milles ettevõtet kahtlustatakse, vastas ettevõtte omanik Margus Mehine, et jääb vastuse võlgu. «See on nii segane asi, et ei oska kommenteerida. Kui aus olla, siis ma ei saa ise ka päris täpselt aru,» lisas ta. Mehine ütles, et ta on küll maksu- ja tolliameti ning prokuratuuriga suhelnud. «Eks nad ikka suudavad midagi selgitada, aga ma ei oska seda kuidagi kommenteerida,» ütles ta.