Kuid on veel üks mure – ja see on juba palju rohkematel. Tallinki aktsia hind on sisuliselt sama, mis see oli kuus aastat tagasi. Arvestades, et Landi vastutada on Tallinki laienemine, tuleb just temalt nõuda aru, kuhu üldse on võimalik Läänemerel laieneda, et aktsia hind ükskord ometi kerkima hakkaks.