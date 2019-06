Luminor maksab omanikele välja 216 miljonit eurot

Luminor Bank on kapitaliseeritud oluliselt rohkem kui seda nõuavad kohalduvad regulatiivsed nõuded ja sisemised eesmärgid ning seetõttu otsustas pank maksta osa ülemäärasest kapitalist välja oma ainuaktsionärile Luminor Group AB-le, kelle peamised aktsionärid on omakorda on Nordea Bank Abp ja DNB Bank ASA, teatas pank.

Luminor on Baltimaades suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja, kelle turuosa hoiuseturul on 16% ja laenuturul 22 protsenti. Pangal on kogu Baltikumis ligikaudu miljon klienti. Luminor on kapitaliseeritud 18 protsendi ulatuses esimese taseme põhiomavahenditega (CET 1), mille maht on 1,8 miljardit eurot.