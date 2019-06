Ardo Hansson tahtnuks jääda kauemaks Eesti Panga presidendiks

Teie viimane päev Eesti Panga juhi ja Euroopa Keskpanga nõukogu liikmena langeb kokku EKP nõukogu koosoleku päevaga. Järgmisel päeval koju jõudes olete töötu. Olete jõudnud juba mõelda ja tunda, mida see tähendab?

Olen selle peale mõelnud. Küllap jõuab see mulle lõplikult kohale siis, kui lähen ühel päeval koju ja saan aru, et võiks mõne kuu puhata. See oleks üsna harjumatu, sest viimased seitse aastat on olnud päris intensiivsed.

Esimene reaktsioon on kahjutunne, sest tahe seda tööd mõnevõrra kauem teha oli mul olemas. Töö meeldib. Mõnda asja oskaks nüüd paremini teha, aga võib-olla on pangale hea, kui verevahetus on regulaarne – et tuleks uued juhid, kes pakuvad uut energiat ja uusi ideid. Alati saab mõnda asja teisiti ja paremini teha.

Ma ei tea, mida mõtlen mõne kuu pärast. Võib-olla leian uusi asju, uusi proovikive, võib-olla on sellest lõpuks kõigile kasu. Mõnikord on hea, kui inimest sunnitakse natukene edasi liikuma, aga seadusepiiranguta oleksin mõne aasta veel olnud. Kas nüüd just 14 aastat... see on ilmselt liiga pikk aeg.

Nii mõnigi erru minev tippjuht on öelnud, et on nii tühjaks imetud, et tahaks kohe pikalt puhata. Kas keskpanga juhi amet on selline, mis imeb seitsme aastaga kõik mahlad välja, või on amet nagu iga teine, millest puhkamiseks piisab kuust või kahest?