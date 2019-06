Ettevaatust: kiiret rikastumist lubanud kelmid petsid pensionärilt välja 1400 eurot

Jõhvi politseijaoskonna juhtivuurija Tarmo Kütt rääkis, et maisega vestlesid venekeelsed mehed, kes jätsid viisaka ja soliidse mulje. Ohvrile loodi ettekujutus heast tuluteenimise võimalusest kauplemisplatvormi kaudu, kuhu investeeritud raha saab hiljem kasumiga tagasi. «Kuna kannatanul ei ole laialdasi teadmisi IT-valdkonnast, tegutses naine talle helistanud meeste suuniste järgi. Naise suureks üllatuseks selgus, et tema arveldusarvalt kadus 1400 eurot,» ütles Kütt.

Kütt palus, et nooremad inimested sellistest petuskeemidest ja riskidest ka oma eakamatele sugulastele ja tuttavatele räägiksid, kuigi selliste kelmuste ohvriks on langenud ka nooremad ja keskealised inimesed.

Viru Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mari Luuk selgitas, et praktikas on ette tulnud juhtumeid, kus pärast esimesi ülekandeid helistavad kelmid kannatanule tagasi, pakuvad veel paremat tootlust või hoopis võimalust oma raha tagasi saada, kuid tingimusega, et kannatanu kannab veel lisaraha.

«Loomulikult jääb kannatanu kogu «investeeritud» rahast lõpuks ilma. Ette on tulnud ka juhuseid, kus pakutakse abi veebiplatvormile registreerimiseks. Selleks soovitakse saada kaugligipääsu kannatanu arvutile, paludes alla laadida vastav arvutiprogramm. Tegelikuks eesmärgiks on aga pääseda ligi kannatanu pangakontole, millelt siis konto omaniku teadmata veel raha üle kanda,» rääkis ta.

Ringkonnaprokurör toonitab, et igasugustesse telefoni teel pakutavatesse investeerimisvõimalusse tasub suhtuda ülimalt ettevaatlikult. «Kõige lihtsam ja ka toimivam nõuanne inimesele, kellele selline pakkumine tuleb, on see, et kui sa ei saa kogu süsteemist aru, ära investeeri. Endalt võibki kontrollküsimusena küsida, kas ma saan aru, mida minu rahaga tehakse ja kes sellega toimetab,» sõnas Luuk.