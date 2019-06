Tallinn läheb trammihankega uuele ringile

«Trammitootjatel on täna väga kiired ajad ja tootmismahud pikaks ajaks planeeritud,» selgitas Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš, kelle sõnul on kaheksa erirööpmelaiusega trammi, mis tuleks üle anda kahel erineval aastal tootjatele ilmselt sedavõrd tülikas, et loobuti hankel osalemisest.