Linnamäe suurendab osalust Apollos

UP Investi juhatuse liige Sven Nuutmann kommenteeris BNS-ile, et tegemist on tavapärase vastastikku kasuliku majandustehinguga, kus osapooled jõudsid omavahel kokkuleppele.

«Igapäevategevuses see mingit muutust Apollo Groupi ettevõtetes ei too, jätkub sama strateegia ja [jätkab] sama juhtkond,» lisas Nuutmann.

Siiani on 55-protsendise osalusega UP Investil ja 45-protsendise osalusega Sandbachil olnud Apollo Groupi üle ühine valitsev mõju. Tehingu tulemusena on UP Investil edaspidi Apollo Groupis ainuvalitsev mõju, selgub konkurentsiameti teatest.