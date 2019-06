Uberi aktsia kerkis lõpuks IPO-hinnani tagasi

Eile kerkis sõidujagamisettevõtte aktsia 5,3 protsenti 45,00 dollarini. Aktsia märkimishind oli 45 dollarit ning see kukkus esimesel kauplemispäeval 7,6 protsenti 41,57 dollarini, millega oli viimaste aastakümnete üks kehvemaid suurte ettevõtete börsidebüüte. Võrreldes madalaima hinnaga, kuhu aktsia kukkus 13. mail, on väärtpaber kerkinud koguni 27 protsenti.

«Investorid on hakanud aru saama üksikosade väärtuste summast,» ütles investeerimisajakirjale Barron’s investeerimisfirma Wedbush analüütik Dan Ives. «Lisaks toimub veel leevendusralli, sest Tänav (Wall Street – T.O.) on aru saamas, et Lyfti ja Uberi vaheline hinnasõda hakkab lähiajal lõppema,» lisas ta.