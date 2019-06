«Kaubanduskeskuste pidu hakkab läbi saama»

Margus Tinno rääkis, et olukord kaubanduskeskuste turul on muutunud, sest pinda on juurde tulnud – kõik suuremad keskused on laienenud ja laienemas ning uut ka lisandumas. Klientide arvu puhul kehtib Tallinnas aga ühendatud anumate seadus ehk tarbijaid juurde ei tule ning olemasolevad jagunevad erinevate keskuste peale ära.

«Meie kui nõustajad tunnetame ka seda selgelt, et kui veel neli-viis aastat tagasi olid suurematel keskustel näpud püsti ja elu lill, siis nüüd on see muutunud. Kui toona saadi ise hakkama ja mingit abi vajatud, siis nüüd oleme nõustajatena peaaegu kõikidele keskustele mingisugust tööd teinud. See näitab, et status quo on muutunud,» ütles ta.