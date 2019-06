Estonian Cellist on saanud kasumimasin

Kundas asuv Estonian Cell alustas tootmist 2006. aastal. Tehase ehitamine on läinud maksma kokku 195 miljonit eurot ja tegemist oli ühe suurema otseinvesteeringuga Eesti tööstusesse. Kasumisse jõuti alles 2014. aastal pärast mida on see hakanud jõudsalt kasvama. Tõsi, erakordse kasumi, 7,4 miljonit eurot saadi ka 2010. aastal, aga too kasum tuli tänu juhusele ehk konkurentide ebaõnnele.