Huawei hakkab rajama Venemaa 5G võrke

Venemaa telekomiettevõte MTS teatas, et esimene 5G pilootprojekt võib startida juba selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Huawei jaoks on tegu tõenäoliselt majandusliku kergendusega ajal, mil nad kaotavad telekomisektoris üha kiiremini kliente.

Huawei on sattunud USA ja Hiina globaalse võimuvõitluse vahele, mis algas kaubanduskonfliktist, kuid keerleb nüüd paljuski hoopis tehnoloogiasektori ja intellektuaalse vara ümber. Huawei on maailma suurim telekomiseadmete valmistaja, kuid USA on hakanud liitlasriikide seas tegema aktiivset lobitööd, hoiatades, et Hiina luureorganid võivad kasutada Huawei seadmeid spionaažiks ja isegi šabotaažiks.