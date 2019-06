Fiat Chrysler katkestas ühinemiskõnelused Renaultiga

Kolmapäeval peetud Renaulti juhatuse koosolekul teatas autotootja suurim aktsionär, Prantsuse riik, et väärtuselt kümnetesse miljarditesse eurodesse ulatuv liitumine saab toimuda ainult siis, kui see ei ohusta Renaulti senist liitu Jaapani autohiiglase Nissaniga. Nissani esindajad Renaulti nõukogus otsustasid aga liitumishääletuselt kõrvale jääda, mis andis selgelt märku, et nemad liitumisega rahul ei ole. Prantsusmaa valitsus palus hääletamise edasi lükata, mille peale FCA võttis liitumispakkumise tagasi.

«On saanud selgeks, et praegune poliitiline kliima Prantsusmaal sellist liitumist ei võimalda,» teatas FCA kolmapäevases pressiteates. Anonüümseks jääda sooviv FCA ametnik ütles USA väljaandele The Wall Street Journal, et Prantsuse valitsus on käitunud kogu läbirääkimiste aja väga ebameeldivalt pealetükkivalt ja tahtnud kõik otsused ise teha.

Prantsusmaale kuulub 15 protsenti Renaultist ja valitsus on siiani kahe autotootja liitumist toetanud, juhul kui see ei sea ohtu töökohti Prantsusmaal. Fiat Chrysleri ja Renaulti liitumine oleks loonud Jaapani Toyota ja Saksamaa Volkswageni järel maailmas suuruselt kolmanda autotootja. Mitmed suured autotootjad on hakanud viimastel aastatel liite sõlmima, et jaga elektriautode ja isesõitvate autode arendamise peale minevaid hiiglaslikke kulusid.

FCA saatis 26. mail Renaultile pakkumise, mille järgi oleks uus ühisettevõte kuulunud võrdselt 50 protsenti Fiati aktsionäridele ja 50 protsenti Renaulti aktsionäridele. Prantsuse riigile kuulub Renaulti nõukogus kaks kohta ning mõnede allikate sõnul üritasid nad viimastel päevadel suruda Fiati esindajatele peale järeleandmisi, mis pannuks Renaulti eelisseisundisse.

Kuna Nissani esindajad tahtsid liitumishääletusest kõrvale jääda, siis palus Prantsuse valitsus rohkem aega, et rahandusminister Bruno Le Maire jõuaks oma peatselt toimuval Jaapani visiidil Nissani esindajatega kogu asja põhjalikult läbi rääkida. Liitumine vajab Nissani heakskiitu väidetavalt selle pärast, et neile kuulub suur hulk Renaulti käsutuses olevat intellektuaalset vara.