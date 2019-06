Tallinna suured kaubanduskeskused ootavad vargsi kosilasi

Tallinna kaubanduskeskuste turg on aastatega võtnud uued mõõtmed. Turule on tulnud T1, Ülemiste ja Rocca al Mare keskus on laienenud, Kristiine keskuse ümberehitus käib. Samas klientide arv oluliselt kasvanud ei ole, seega kokkuvõttes on konkurents nii kundedele kui ka üürnikele muutunud tihedamaks kui ei kunagi varem ja pannud keskuste omanikke vaatama potentsiaalsete ostjate poole. Passiivset müüki kinnitavad paljud kinnisvaraeksperdid, kuid seda, kes müüb, ei taha keegi avaldada.