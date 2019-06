Õhtuleht sulgeb venekeelse portaali

Samas rõhutas Šmutov, et muutus pole ega saagi olla seotud omanikuvahetusega, sest kõnealune tehing pole veel isegi lõpule viidud. Nimelt, eelmisel nädalal teatas Alexela, et ostab poole Õhtulehest.

Vetšerka esimese juhi Pavel Ivanovi sõnul on toimuv tema jaoks suur asi. «Omal ajal meelitati mind ära kõigist tegemistest, et portaal ellu kutsuda. Ning seal ma esimest korda põrkusin sellega, et suur ja kogemustega meediakontsern ei aidanud kuidagi kaasa venekeelse versiooni loomisele. Meile seati ületamatuid ärieesmärke, kuid kui ma esitasin küsimusi, siis ei saanud vastuseid. Selline olukord venis neli aastat. See, mis juhtus, on selle tagajärg, et Eesti kontsernid ei oska ega soovi töötada venekeelsete projektidega,» rääkis Ivanov.