Marko Pomerants loobus poliitikast: päriselu on ju ka huvitav

«Öeldakse, et ära iial ütle iial, aga praegu mulle küll meeldib see mõte, et ma ei tee enam poliitikat igapäevase palgatööna. Päriselus osalemine on ju väga huvitav,» lausus pikaaegne poliitik.

Ettevõttesse meelitas Pomerantsi selle omanik ning varasem tuttav Marko Rink, kes lausus, et eks ekspoliitiku palkamisel ole omad plussid ja miinused. «Positiivse poole pealt, kui ettevõttega on seotud tuntud inimene, siis on ikka lihtsam asju ajada. Negatiivse poole pealt, on jah erakondlikud kuuluvused jne, aga me oleme alati püüdnud ajada võimalikult selgelt oma asju, et sellised asjaolud, et kes mis erakonda kuulub, see meie tegevust küll ei mõjuta,» sõnas Rink.