Aas: Elroni uued rongid võidakse osta süsinikdioksiidi kvoodirahaga

Aas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et riigieelarve strateegia arutelude käigus arutati uute rongide ostu pikemalt mitmel korral ning seejures jõuti järeldusele, et tegu on projektiga, mis on suunatud keskkonnasõbralike liikumisviiside arendamisele.

«Süsinikdioksiidi statistikakaubandusest on Eestisse võimalik saada päris märgatavat ressurssi. Osa sellest ressursist on vabalt kasutatav, osa sellest on kasutatav sihtotstarbeliselt just nimelt roheliste projektide elluviimiseks,» rääkis majandusminister.

Aas märkis, et spetsialistid selgitasid, et kuna seekord on kavas osta hübriidronge, siis oleks nende ost võimalik roheprojektide kaudu.

Samas tõdes minister, et arutelu projekti rahastamise osas seisab veel ees, sest eelarvestrateegias ei ole arvestatud neid objekte, mida on võimalik ellu viia süsinikdioksiidi kvoodi müügist. «Aga kuna ronge juba põgusalt puudutati, siis julgesin ma ka välja pakkuda, et tõepoolest ühel lähimatest kabinetiistungitest see teema võtta arutluse alla, teha võimalik otsus, kui kõik partnerid on ühte meelt. See annaks siis aluse juba välja kuulutada hange,» märkis ta.

«Rongidega paraku on niimoodi, et nende liinile tulek alates otsusest võtab mõned head aastad. Aga tõepoolest, rongiliiklus on Eestis ääretult populaarne. Eks te kõik olete kuulnud ka tänasest probleemidest rongide vallas ja ainuvõimalik lahendus sellele, et inimestel rongides rohkem ruumi oleks, et inimesed veel rohkem ronge kasutaksid, ongi siis täiendavate koosseisude soetamine,» lisas Aas.

Majandus- ja taristuminister teatas teisipäeval, et teeb lähinädalatel valitsuskabinetile ettepaneku soetada Elronile neli uut rongi, mis võimaldab väljumiste lisamist Tartu, Narva ja Viljandi suundadele.